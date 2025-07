"TU VUÓ FA L'AMERICANO", DOMANI AI PRATI LO SPETTACOLO - EVENTO DI DEMO MORSELLI E MARCELLO CIRILLO





Non si è ancora spenta l’eco del meraviglioso concerto dedicato alle sinfonie di Beethovhen, che la rassegna degli eventi musicali nel Parco, organizzati nell’ambito del “32 - Festival di Musica e Teatro”, progetto culturale promosso da ADSU Teramo nell’ambito di ADSU Pro Ter*, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e curato da Luzmek Arte e Cultura / Studio Bottoni / CE Agency, si prepara ad offrire nuove emozioni.

Domani infatti, venerdì 11 luglio alle 17,30, a Prati di Tivo, va in scena "Tu vuò fa l’americano – Storie italiane in America"

Un viaggio emozionante tra sogni, nostalgia e identità, un’opera teatrale-musicale firmata da due nomi iconici del panorama musicale italiano: Marcello Cirillo e Demo Morselli. Lo spettacolo, che fonde ironia, commozione e grande musica, racconta le vicende degli italiani emigrati oltreoceano, portando in scena frammenti di memoria collettiva che hanno segnato un’intera epoca. Un omaggio vivo e appassionato alla forza, ai sogni e alla resilienza di chi ha lasciato tutto per inseguire un futuro migliore. Protagonisti sul palco, Marcello Cirillo – regista e voce narrante – e Demo Morselli, alla guida dell'orchestra dal vivo, danno vita a uno show coinvolgente e ricco di sfumature, reso ancora più suggestivo dalla narrazione di Francesca Borrelli, che accompagna il pubblico lungo le tappe di questo racconto transoceanico. Tra brani iconici, racconti toccanti e momenti di autentico spettacolo, "Tu vuò fa l’americano" è un’esperienza che celebra l'identità italiana e la sua capacità di reinventarsi, mescolando il sapore del passato con la vitalità della musica dal vivo. Un evento da non perdere, per riscoprire – tra sorrisi e malinconia – le nostre radici e quel ponte invisibile che lega l’Italia all’America, ieri come oggi.

ATTENZIONE: Prenotazione obbligatoria scrivendo a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

INFO UTILI

Spettacolo all’aperto, si consiglia abbigliamento comodo e stuoia o plaid.

Parcheggi disponibili in loco, arrivo consigliato con anticipo.