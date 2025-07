L'EVENTO / OGGI A PIANO ROSETO LA NATURA SI FA AUDITORIUM PER LE ACCOGLIERE LE PIU' FAMOSE COLONNE SONORE DI HOLLYWOOD

Dopo le emozioni delle sinfonie di Beethoven e le memorie musicali degli italiani in America, la rassegna degli eventi musicali nel Parco, organizzati nell’ambito del “32 - Festival di Musica e Teatro”, progetto culturale promosso da ADSU Teramo nell’ambito di ADSU Pro Ter*, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e curato da Luzmek Arte e Cultura / Studio Bottoni / CE Agency, propone un evento di grande suggestione. oggi infatti, domenica 13 luglioì alle 17,30, a Piano Roseto di Cortino, “International Music Film le più belle colonne sonore di Hollywood”“ Un emozionante viaggio tra le melodie indimenticabili del grande schermo: International Music Film – Le più belle colonne sonore di Hollywood è molto più di un concerto. È un'esperienza immersiva che unisce musica, cinema e natura in un’unica serata suggestiva, pensata per emozionare il pubblico di tutte le età. Protagonista dell’evento è l’Orchestra di Fiati I Musici Lotariani, diretta con maestria da Danilo Di Silvestro e Claudio Gamberoni, che guiderà gli spettatori attraverso un repertorio di celebri colonne sonore tratte dai più iconici film americani: da epiche avventure a romantiche storie d’amore, da incalzanti thriller a commedie senza tempo. Un concerto capace di risvegliare ricordi e sensazioni, dove ogni nota rievoca scene memorabili, personaggi leggendari e atmosfere da sogno. Il fascino del cinema si fonde così con la potenza della musica dal vivo, in un evento aperto a tutti e incorniciato da un contesto naturale che rende l’esperienza ancora più magica. International Music Film è l’occasione perfetta per rivivere la magia di Hollywood sotto le stelle, in compagnia di grandi musicisti e delle emozioni che solo le grandi colonne sonore sanno trasmettere.

ATTENZIONE: Prenotazione obbligatoria scrivendo a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

INFO UTILI

Spettacolo all’aperto, si consiglia abbigliamento comodo e stuoia o plaid.

Parcheggi: ampi e disponibili nell’area del concerto (In una prima nota, era stata indicata quale area di parcheggio quella del borgo di Cortino, consigliabile solo a chi preferisse avventurarsi in una lunga passeggiata).