ADSU TERAMO: RIAPERTI I TERMINI PER LE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DEL SEMESTRE FILTRO E INDICAZIONI PER LA MENSA

L’ADSU di Teramo comunica la pubblicazione dell’Avviso di riapertura e anticipazione dei termini
del Bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio relative all’anno accademico
2025/2026, rivolto agli studenti che hanno frequentato il primo semestre filtro presso altri Atenei e
che intendono proseguire gli studi iscrivendosi al secondo semestre presso l’Università degli Studi
di Teramo.
Possono presentare domanda gli studenti interessati ad iscriversi ai seguenti corsi di studio
dell’Ateneo teramano:
• Medicina Veterinaria – Dipartimento di Medicina Veterinaria
• Tutela e Benessere Animale – Dipartimento di Medicina Veterinaria
• Biotecnologie – Dipartimento di Bioscienze
Le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 4 marzo 2026 alle ore 12.00 del 24
marzo 2026, esclusivamente in modalità online, accedendo alla sezione “Accesso Utente – Borse di
Studio – Mensa – Borse lavoro” del portale dedicato.
ATTENZIONE: Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione
richiesta scade perentoriamente alle ore 12.00 del 24 marzo 2026.
Per consentire l’erogazione della quota alloggio già in occasione del pagamento della prima rata
della borsa di studio, senza attendere il saldo finale, è stato inoltre anticipato alle ore 12.00 del 24
marzo 2026 il termine per la presentazione dei contratti di locazione registrati da parte degli
studenti che hanno frequentato il semestre filtro a Teramo o presso altri Atenei. Tale termine
sostituisce quello precedentemente fissato al 31 maggio 2026 dall’articolo 11 del bando di concorso
pubblicato il 22 luglio 2025.Pertanto, al fine di essere considerati studenti fuori sede e poter beneficiare della relativa quota
alloggio, gli studenti che hanno frequentato il semestre filtro dovranno presentare il contratto o i
contratti di locazione, corredati dall’attestazione di avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle
Entrate, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 24 marzo 2026.
INOLTRE
Gli studenti che hanno frequentato il primo semestre filtro in altri Atenei e intendono iscriversi al
secondo semestre all’Università degli Studi di Teramo possono fruire del servizio ristorazione
presentando la specifica domanda.
La domanda online va inoltrata accedendo alla sezione: "ACCESSO UTENTE - Borse di Studio –
Mensa – Borse lavoro".
L’istanza dovrà essere presentata anche dagli studenti che intendono presentare la domanda di borsa
di studio a seguito della riapertura dei termini del bando di concorso per l’a.a. 2025/2026.
Il Regolamento e le istruzioni per la procedura di accesso alle mense universitarie sono disponibili
al seguente link:
https://www.adsuteramo.it/archivio2_aree-tematiche_0_50.html