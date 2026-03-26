VIDEO / ADSU: "FARE IMPRESA NON È UN’IMPRESA ", MOLTO SEGUITO IL SECONDO INCONTRO DEL PROGETTO DI AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Si è svolto con ampia partecipazione il secondo incontro di “Fare impresa non è un’impresa”, promosso dall’Adsu di Teramo in collaborazione con il Placement & Student Experience dell’Università degli Studi di Teramo. L’evento, ospitato presso il Campus “A. Saliceti” nel Polo G. D’Annunzio, ha rappresentato un importante momento di orientamento dedicato a studenti e neolaureati interessati a intraprendere percorsi di autoimprenditorialità. L’iniziativa vede il coinvolgimento di istituzioni, enti finanziari e operatori del mercato del lavoro, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti e informazioni utili per trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale sostenibile. Ad aprire i lavori i saluti istituzionali del professir Antonio Prencipe, delegato del Rettore Christian Corsi al Placement & Student Experience dell’Università degli Studi di Teramo e un videomessaggio dell’Assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca. A seguire, l’introduzione della Direttrice ADSU Renata Durante che ha delineato il quadro delle politiche di supporto agli studenti.

Il dibattito, moderato dallo stesso professor Prencipe, ha approfondito in particolare le opportunità offerte dagli strumenti di finanza pubblica. Tra i momenti centrali, l’intervento di Elena Tiberio (FiRA SpA), che ha illustrato il ruolo del Fondo Abruzzo Micro Prestiti nel sostenere nuove iniziative imprenditoriali, e quello di Eugenia Monti, sempre in rappresentanza della Finanziaria regionale, che ha presentato l’Avviso “Abruzzo Micro Prestiti” come leva concreta per favorire l’accesso al credito da parte di giovani e donne, anche grazie a tutto il supporto garantito dalla stessa Fira nella gestione delle pratiche di finanziamento, che prevedono tasso zero e una quota a fondo perduto. L’incontro ha suscitato grande interesse tra i partecipanti, che hanno manifestato crescente attenzione verso le opportunità di autoimpiego e creazione d’impresa.

