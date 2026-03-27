SCONTI PER STUDENTI: ECCO NEGOZI, RISTORANTI, PALESTRE, PARRUCCHIERI E CENTRI SPORTIVI CHE HANNO ADERITO AL BANDO DELL'ADSU



A Teramo prende forma una città sempre più a misura di studente. Sono infatti già diverse le attività commerciali e i negozi che hanno deciso di aderire al bando promosso dall’ADSU, pensato per offrire sconti e agevolazioni agli studenti dell’Università degli Studi di Teramo.

È infatti pronto il primo elenco di esercenti che hanno scelto di entrare nella rete, dando un segnale concreto di attenzione verso la popolazione studentesca e contribuendo a rafforzare il legame tra università e tessuto economico locale. Un’iniziativa che punta non solo a sostenere gli studenti dal punto di vista economico, ma anche a rendere Teramo una città sempre più accogliente e dinamica.

A rendere immediatamente riconoscibili le attività aderenti sarà una vetrofania dedicata, che verrà esposta nelle vetrine dei negozi: un segno distintivo che permetterà agli studenti di individuare con facilità gli esercizi convenzionati e approfittare delle offerte riservate.

L’adesione al bando rappresenta anche un’opportunità per le attività commerciali, che possono così intercettare una platea ampia e vivace come quella universitaria, valorizzando al tempo stesso il proprio ruolo sociale sul territorio.

E la rete è destinata a crescere. Il bando, infatti, è ancora aperto: tutti gli esercenti interessati possono aderire e entrare a far parte di questo circuito virtuoso, contribuendo a costruire una comunità sempre più attenta ai bisogni degli studenti.

Un’iniziativa che si inserisce nel più ampio impegno dell’ADSU nel migliorare la qualità della vita universitaria e che, già dai primi riscontri, dimostra come la collaborazione tra istituzioni e imprese locali possa generare valore per l’intero territorio.

ABRUZZO SPORT (Piscine comunali Teramo e Montorio): sconto dal 10% al 20% a seconda delle attività

BRACERIA TUTTA CICCIA (Teramo, via Nicola Palma): ogni mercoledì sconto 10% su tutti i piatti

CAFFÈ DES ARTISTES (Teramo, piazza Martiri): sconto 5% su tutti i prodotti

CENTRO MUSICALE DELLA NOCE (Teramo, Piazza Dante 8): sconto 20% su lavori di liuteria, iscrizione gratuita alle lezioni di musica da aprile ad agosto, sconto 20% su affitto pomeridiano sala prove

CIFONI DOMENICO (Teramo, via Savini 7): sconto 10% elettrodomestici, sconto 10% su Tv e audio, sconto 5% su telefonia e informatica (esclusi prodotti in offerta su volantino e ricariche, non cumulabili con altri sconti)

CINEMA SMERALDO (Teramo, via Maestri del lavoro 8): tariffa ridotta 6,50 euro dal lunedì al venerdì, giovedì universitario 5,00 euro

CIRCOLO TENNIS TERAMO “Costante Bernardini” (Teramo, via Romualdi 1): tariffe ridotte a 5 e 7 euro a persona per tennis e padel, a seconda dei giorni e degli orari; sconto 15% sui corsi

ERBORISTERIA BOTTEGA DELLA NATURA (Teramo, via Carducci 27): sconto dal 10% al 20% in base al settore

FRUTTA & VERDURA (Teramo, Corso San Giorgio 72): sconto 20% sui capi d’abbigliamento

GALLERIA NAXOS (Teramo, Corso San Giorgio 64): sconto 25%

IMPERFETTO PARRUCCHIERI (Teramo, via Fedele Romani 6): sconto 10% su piega, trattamento e acconciatura; sconto 20% su balayage e taglio

INTERAMNIA SPORT VILLAGE (Teramo, via De Albentiis 61): Affitto campo da calcio a 5 a persona (90 minuti) - € 6,00 (escluso riscaldamento); affitto campo da tennis a persona (60 minuti) - € 5,00 (esclusa illuminazione); affitto campo da padel a persona (90 minuti) fino alle 13:30 - € 8,00 (escluso noleggio racchette e riscaldamento); affitto campo da padel a persona (90 minuti) dopo le 13:30 - € 9,00 (escluso noleggio racchette e riscaldamento)

LA CHIOCCIOLA (Teramo, via Carducci 48): sconto 10% su prodotti di gastronomia, bar, pizzeria, esclusi prodotti già confezionati

MACELLERIA FABIO (Teramo, via Riccitelli 51): sconto 5% reparto carni e 10% reparto pronti a cuocere

CIARROCCHI (Teramo, Corso San Giorgio 84): sconto 10% non cumulabile con altre promozioni

MADONNA (Teramo, Corso San Giorgio 4): sconto 10% non cumulabile con altre promozioni

MAZZITTI MODA (Teramo, Corso de Michetti 16): sconto 10% non cumulabile con altre promozioni e non utilizzabile durante i saldi

MIKY CAFFÈ (Teramo, via Carducci 41): sconto 20% su minimo spesa 5 euro, esclusivamente su servizio di prima colazione (riservato ad ogni singolo cliente)

OTTICA FALCONI (Teramo, via Carducci 44): sconto 20%

OTTOVOLANTE coop sociale (Teramo, via Cona 97): sconto 10% su totale spesa

PALESTRA DI MATTIA (Teramo, via Tripoti 52): sconto 20% su abbonamento mensile sala pesi e 30% su quota associativa

RISTORANTE ENTROTERRA (Teramo, via Veneto 48): sconto 5% a pranzo e a cena

St GEORGE 95 e MARIE CLAIRE (Teramo, Corso San Giorgio 95 e 100): sconto 10% su tutti gli articoli

TABACCHERIA SAN MARCO (Teramo, Piazza Dante 3): sconto 20% su prodotti di cancelleria e 10% su gadgetteria

TRAPPER (Teramo, via Capuani 89): sconto 20% su spese superiori a 50 euro

WELLNESS Palestra (Teramo, via del Tiro 1): sconto 10% su abbonamenti annuali





