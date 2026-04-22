SCONTI AGLI STUDENTI / AUMENTA L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ CONVENZIONATE CON L'ADSU



Mentre sulle vetrine delle attività che hanno già aderito cominciano a comparire le prime vetrofanie, si arricchisce l’elenco delle convenzioni sottoscritte dall’Adsu di Teramo in favore degli studenti iscritti all’Università degli studi di Teramo. Dopo l’emanazione di un bando, la raccolta delle disponibilità e la pubblicazione del primo elenco, infatti, l’Azienda per il diritto allo Studio ha continuato a ricevere manifestazioni di interesse da parte di altri esercizi commerciali, palestre e associazioni culturali e sportive, potendo così elaborare questo secondo elenco.

in ordine alfabetico:

– ABRUZZO SPORT (Piscine comunali Teramo e Montorio): sconto dal 10% al 20% a seconda delle attività

– ASSOCIAZIONE TAVERNACOLO Teramo Via dei Cappuccini 2 : Sconto 5% su tutti i prodotti.

– BIANCHERIA D’OTTAVIO Snc Teramo Corso San Giorgio n.93 : Sconto 15%.

– BRACERIA TUTTA CICCIA (Teramo, via Nicola Palma): ogni mercoledì sconto 10% su tutti i piatti

– CAFFÈ DES ARTISTES (Teramo, piazza Martiri): sconto 5% su tutti i prodotti

– CENTRO MUSICALE DELLA NOCE (Teramo, Piazza Dante 8): sconto 20% su lavori di liuteria, iscrizione gratuita alle lezioni di musica da aprile ad agosto, sconto 20% su affitto pomeridiano sala prove

– CENTRO SERVIZI PER LA DIDATTICA MUSICALE UMBERTO DE BAPTISTIS Via dell’Arco 7 Teramo : Corsi di Pianoforte e canto sconto 20%; Preparazione esami/concorsi 15%; Musicoterapia e Riabilitazione Vocale sconto 10%; Educazione e cura della Voce sconto 15%.

– CIARROCCHI (Teramo, Corso San Giorgio 84): sconto 10% non cumulabile con altre promozioni– CIFONI DOMENICO (Teramo, via Savini 7): sconto 10% elettrodomestici, sconto 10% su Tv e audio, sconto 5% su telefonia e informatica (esclusi prodotti in offerta su volantino e ricariche, non cumulabili con altri sconti)

– CINEMA SMERALDO (Teramo, via Maestri del lavoro 8): tariffa ridotta 6,50 euro dal lunedì al venerdì, giovedì universitario 5,00 euro

– CIRCOLO TENNIS TERAMO “Costante Bernardini” (Teramo, via Romualdi 1): tariffe ridotte a 5 e 7 euro a persona per tennis e padel, a seconda dei giorni e degli orari; sconto 15% sui corsi

– EGO’ Corso San Giorgio 111 Teramo : sconto 15% su tutti gli articoli escluso merce in saldo e promozioni in atto.

– ERBORISTERIA BOTTEGA DELLA NATURA (Teramo, via Carducci 27): sconto dal 10% al 20% in base al settore

– FRUTTA & VERDURA (Teramo, Corso San Giorgio 72): sconto 20% sui capi d’abbigliamento

– GALLERIA NAXOS (Teramo, Corso San Giorgio 64): sconto 25%

– GIOIELLERIA GRIFFE ORO Via Veneto 18 Teramo : Sconti dal 10% al 20%.

– GIOIELLERIA LA PERLA Via del Vescovato n.7/9: Sconto 20%

– IMPERFETTO PARRUCCHIERI (Teramo, via Fedele Romani 6): sconto 10% su piega, trattamento e acconciatura; sconto 20% su balayage e taglio

– INTERAMNIA SPORT VILLAGE (Teramo, via De Albentiis 61): Affitto campo da calcio a 5 a persona (90 minuti) – € 6,00 (escluso riscaldamento); affitto campo da tennis a persona (60 minuti)

– € 5,00 (esclusa illuminazione); affitto campo da padel a persona (90 minuti) fino alle 13:30 – € 8,00 (escluso noleggio racchette e riscaldamento); affitto campo da padel a persona (90 minuti) dopo le 13:30 – € 9,00 (escluso noleggio racchette e riscaldamento)

– LA CHIOCCIOLA (Teramo, via Carducci 48): sconto 10% su prodotti di gastronomia, bar, pizzeria, esclusi prodotti già confezionati

– MACELLERIA FABIO (Teramo, via Riccitelli 51): sconto 5% reparto carni e 10% reparto pronti a cuocere

– MADONNA (Teramo, Corso San Giorgio 4): sconto 10% non cumulabile con altre promozioni

– MADRAS Corso De Michetti 5 Teramo : Sconto del 20%.

– MAZZITTI MODA (Teramo, Corso de Michetti 16): sconto 10% non cumulabile con altre promozioni e non utilizzabile durante i saldi

– MIKY CAFFÈ (Teramo, via Carducci 41): sconto 20% su minimo spesa 5 euro, esclusivamente su servizio di prima colazione (riservato ad ogni singolo cliente)

– OTTICA FALCONI (Teramo, via Carducci 44): sconto 20%

– OTTOVOLANTE coop sociale (Teramo, via Cona 97): sconto 10% su totale spesa– PALESTRA DI MATTIA (Teramo, via Tripoti 52): sconto 20% su abbonamento mensile sala pesi e 30% su quota associativa

– PRINK RIPARO TERAMO Viale Crucioli 46 Teramo : Sconto del 20% su cartucce, Toner, Riparazione Cellulari, Accessori e Servizi.

– RISTORANTE ENTROTERRA Via Vittorio Veneto 48 Teramo : sconto 5% Pranzo e Cena

– RODOMONTI BOUTIQUE Via Veneto 1 Teramo: sconto 10% su tutta la merce non comulabile con saldi ed altre promozioni.

– SAP srl Borgo San Leonardo 75 Isola del G. Sasso : Sconto 10% sulla spesa, sconto 20% su minimo spesa di 150,00€.

– SCACCO MALTO srl P.zza della Verdura 9/11 Teramo : sconto 10% sul menù alla carta, non valido su promozioni già in corso.

– St GEORGE 95 e MARIE CLAIRE (Teramo, Corso San Giorgio 95 e 100): sconto 10% su tutti gli articoli

– TABACCHERIA SAN MARCO (Teramo, Piazza Dante 3): sconto 20% su prodotti di cancelleria e 10% su gadgetteria

– TRAPPER (Teramo, via Capuani 89): sconto 20% su spese superiori a 50 euro

– TRIBU’ Corso Cerulli 32 Teramo : sconto 15% su tutti gli articoli.

– WELLNESS Palestra (Teramo, via del Tiro 1): sconto 10% su abbonamenti annuali