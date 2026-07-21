VIDEO - ADSU / PUBBLICATI I BANDI PER BORSE DI STUDIO E ALLOGGI UNIVERSITARI 2026/2027

L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo ha pubblicato i bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggio destinati agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Teramo e all’Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici “G. Braga” per l’anno accademico 2026/2027.

L’obiettivo dell’ADSU è garantire il diritto allo studio attraverso un sistema di servizi e benefici economici rivolto agli studenti meritevoli e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale, sostenendoli concretamente nel percorso universitario.

Per quanto riguarda le borse di studio, il bando prevede uno stanziamento iniziale di 1.837.406,62 euro, destinato a essere incrementato con ulteriori risorse che saranno rese disponibili successivamente. Una quota del 30% è riservata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea dell’Università di Teramo e dell’Istituto “G. Braga”.

Contestualmente è stato pubblicato anche il bando per l’assegnazione di 33 posti letto presso la residenza universitaria “Studi Hub” di via Balzarini, a Colleparco. Gli alloggi, destinati agli studenti fuori sede, comprendono camere singole e doppie e sono dotati di tutti i principali servizi abitativi, con specifiche riserve previste per studenti con disabilità, iscritti al semestre filtro e matricole, dottorandi e specializzandi.

Entrambi i bandi sono rivolti agli studenti in possesso dei requisiti di reddito, patrimonio e merito previsti dalla normativa vigente. Per l’anno accademico 2026/2027 il limite ISEE è fissato a 24.335,11 euro, mentre il limite ISPE è di 52.902,43 euro.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale dell’ADSU Teramo. Il termine perentorio per l’invio delle richieste, sia per le borse di studio sia per gli alloggi, è fissato alle ore 12 del 7 settembre 2026.

«Con la pubblicazione dei nuovi bandi – dichiara la presidente dell’ADSU Teramo, Manuela Divisi – prosegue il nostro impegno per garantire a tutti gli studenti pari opportunità di accesso alla formazione universitaria. Borse di studio e servizi abitativi rappresentano strumenti fondamentali per sostenere il percorso accademico, favorire il merito e rimuovere gli ostacoli di natura economica che possono limitare il diritto allo studio. Invitiamo tutti gli studenti interessati a consultare attentamente i bandi e a presentare la domanda entro i termini previsti»

«La pubblicazione dei 2 bandi contestualmente rappresenta un notevole impegno per l’azienda - spiega la direttrice Renata Durante - la finalità è ovviamente quella di rispondere alle esigenze degli studenti e rendere più agevole l'accesso ad entrambi i benefici: borse di studio e alloggi. Per questo cercheremo di fornire agli studenti ogni informazione utile in maniera adeguata e compatibile alle loro esigenze. Vorrei infine sottolineare come in entrambi i bandi l'azienda abbia avuto un particolare riguardo verso gli studenti con disabilità, prevedendo integrazioni alla borsa di studio e riserve nell'assegnazione degli alloggi».

I bandi completi, con le modalità di partecipazione e la documentazione richiesta, sono disponibili sul sito istituzionale dell’ADSU Teramo.

Si ricorda che per la partecipazione ai bandi, gli studenti dovranno essere in possesso di spid e pec.