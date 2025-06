IL TERAMESE - 38



La Giunta regionale dell’Abruzzo ha approvato, nella sera del 30 aprile la proposta di legge per la copertura del disavanzo del sistema sanitario regionale, così come risultante dal conto economico chiuso al 31 dicembre 2024. La somma da finanziare, fa sapere la Regione, è pari a poco più di 113 milioni di euro, di cui circa 30 fanno riferimento alle poste negative sulle quali il tavolo dei ministeri affiancanti ha chiesto approfondimenti (10 milioni per contenziosi pendenti, 9 milioni per partite contabili non allineate e dunque da riordinare, mentre i restanti riguardano finanziamenti del fondo di coesione assegnati, ma non ancora impegnati dalle Asl).