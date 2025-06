IL TERAMESE - 39

Nuova giornata a Expo 2025 Osaka per la Regione Abruzzo nel padiglione Italia, con i lavori che hanno avuto come tema: “La Regione Abruzzo e il Giappone, una lunga storia di cultura, industria e innovazione” con protagoniste le tre aziende giapponesi operanti in Abruzzo: Honda, Nsg Group Pilkington e Denso. Della delegazione abruzzese fa parte anche il capo di gabinetto del Presidente della Regione, il teramano Stefano Cianciotta.