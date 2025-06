IL TERAMESE - 46

La civiltà di un luogo, la si nota dai dettagli. Se è così, come non considerare la più civile tra le città, quella nella quale i cittadini considerano così intime le piazze… da usare le panchine per stendere il bucato? Siamo a piazza Sant’Anna, Teramo, nell’anno 2025. Pieno Medioevo.