IL TERAMESE - 50

«Ho scritto una lettera ufficiale ad Enel, dopo aver informato il Prefetto, per chiedere una relazione ufficiale e puntuale sugli eventi di questi giorni nella nostra città, con la rappresentazione delle cause degli stessi, delle azioni messe in atto sia per l'emergenza che per la sistemazione ma soprattutto di tutte le attività che Enel intende mettere in campo in un'ottica di definitiva messa in sicurezza della rete che continua a manifestare evidenti e inaccettabili fragilità, con ripercussioni negative soprattutto per le fasce più deboli della popolazione e per le attività commerciali. Non posso non stigmatizzare la totale assenza di una tempestiva, adeguata e compiuta informazione istituzionale e diretta da parte di Enel nei confronti sia delle istituzioni che dei cittadini tutti. Comunicazione che sarebbe necessaria anche a non minare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità. Nel ribadire la volontà di una collaborazione istituzionale piena continuiamo a pretendere rispetto sulla garanzia di un servizio essenziale per i nostri cittadini».

Gianguido D'Alberto