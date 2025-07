IL TERAMESE - 62





L’associazione Tutela Diritti Animali dell’Arci ha inviato una diffida al Comune di Pescara contro la manifestazione "Miss e Mister dog", evidenziando la illegittimità dell’ autorizzazione e del finanziamento per gravi irregolarità e illegittimità. «...Miss Mister Dog” è solo uno spettacolo con comici e balletti che utilizza l’inserimento di una sfilata di cani padronali, al solo fine di poter giustificare il corposo contributo di oltre 8.000€, prelevati dal fondo comunale destinato ai cani randagi e ai gatti delle colonie feline. Un contributo pari a circa il 50% di quello concesso al prestigioso e certamente più qualificante Premio Flaiano e il doppio di quello concesso da altri comuni per l’identica manifestazione. Non possiamo tacere di fronte all’evidente strumentalizzazione degli animali e all’ipocrisia di un evento che, in realtà, non contribuisce affatto alla sensibilizzazione dei cittadini sul tema dell’adozione dei cani senza padrone o sulla lotta all’abbandono»