IL TERAMESE - 66

Per tutti quelli che, ogni mattina, si chiedono come il nostro unico parlamentare Giulio Cesare Sottanelli impegnerà il suo tempo a rappresentarci, per poi andare a letto la sera senza aver avuto risposta alla domanda, oggi, nella giornata di Ferraluglio, siamo in grado di darvi una risposta: stava salvando il ponte di Paladini. Qualora vi fosse venuto in mente che la riapertura del ponte, in anticipo, la si debba al SIndaco di Crognaleto, Orlando Persia, che ha organizzato sit in, proteste, incontri in Regione e pubbliche mobilitazioni, sappiate che non è così: si deve a Sottanelli. È tutto merito suo. Lo scrive in un comunicato che - casualmente - a noi non è arrivato, nel quale dichiara: «Ho seguito ogni fase con attenzione, mantenendo un filo diretto con la struttura tecnica di Anas, l’unica istituzione responsabile di quest’opera. La conferma del cronoprogramma e il rispetto dei tempi sono il segno che esiste un’Italia che programma, lavora e porta a termine le opere pubbliche, al di là delle polemiche e dei riflettori”. Quindi, il grande impegno di Sottanelli è stato quello di telefonare all’Anas. Poi, ovviamente, per non smentirsi, ci rifila (sempre nel comunicato non mandato a Certastampa) una delle sue proverbiali uscite sbagliate nel momento sbagliato: «“C’è chi ha scelto prima di cavalcare la protesta e poi si è affrettato a festeggiare ancora prima che il ponte riaprisse, tentando di attribuirsi meriti che non ha».… e pensare che sarebbe bastato telefonare all’Anas…

Buon Ferraluglio a tutti.