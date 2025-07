IL TERAMESE - 72

Casomai ve lo foste chiesto, Ozigbo, il nigeriano ch dormiva in Corso San Giorgio è ancoira da noi. Per qualche settimana, però, ha "accettato" di dormire in albergo e ha collaborato con la Caritas, dando una mano durante le Coppa Interamnia. Adesso, però, dice che vuole tornare a casa... forse...