IL TERAMESE - 88





Dalla lingua degli antichi greci, alla quale dobbiamo moltissimo, abbiamo ereditato "ipo" e "iper", divenuti suffissi anche in italiano. "Ipo" sta per "sotto", quindi IPOGEO significa sottoterra. "Iper" sta per "sopra", quindi IPERGEO sta per sopra la terra e, nella declinazione teramana, stanno uno sull'altro. Per definire la condizione dell'arba appena piantata, invece, bisogna appellarsi a Sergio Leone... c'era una volta il West