Nessuna offerta è pervenuta per la gara relativa alla concessione delle aree commerciali presso lo stadio comunale “Gaetano Bonolis”, tanto che il Comune di Teramo è stato costretto a prorogare i termini per la presentazione delle domande. Dalla scadenza originaria, fissata per le ore 12:00 del 5 agosto, infatti, la presentazione delle offerte è stata differita alle ore 12:00 del 15 settembre 2025. Eppure l’assessora Ferri aveva detto: “non andrà deserta”