IL TERAMESE - 92

Ormai, è una moda. L’ “‘ngulo” assessorile a Teramo sta diventando una prassi. E se l’assessora Cordone lo usa per commentare un post Internet, il collega Filipponi se lo stampa sulla maglia dedicata al concerto dei chemical, in mezzo a tanti altri commenti raccolti sul web dalla notizia del concerto. Apprezziamo il tentativo di originalità, anche con un pizzico di goliardia, ma continuiamo ad essere dell’idea che la forma e la sostanza, in certi frangenti, coincidano e che l’abito fa il monaco e che, ancora di più, fa l’assessore, specie in occasione di un evento pubblico.