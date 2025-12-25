IL TERAMESE - 224



Si sveglia Teramo,

apre il telefono piano,

“Buongiorno Teramo”,

scrive il sindaco urbano.



Foto col sole, la piazza, il sorriso,

la città si alza… o almeno lo ha deciso.

Passa la giornata tra post e riunioni,

parole rotonde, solenni visioni.



Ogni problema ha un futuro migliore,

purché sia insieme, lo dice a ogni ora.

“E andiamo insieme verso il futuro”,

lo scrive convinto, lo dice sicuro.



Non dice però dove, né quando partire

, ma l’importante si sa, è semrpre postare.

Scende la sera, Teramo sbadiglia,

il traffico ancora fa un po’ di guerriglia.



Lui guarda lo schermo,

riflette un istante,

e parte il rito, ormai costante:

“Buonanotte Teramo”, foto col lampione,

stesso tono pacato, stessa espressione.

La città va a dormire, domani si vedrà

, con lo stesso futuro che ripartirà.



Tra un buongiorno e una notte,

il tempo è passato,

il futuro promesso

è ormai rimandato.



Noi intanto scriviamo,

con pungente ironia,

ma oggi saremo buoni

… e così sia



Tra luci ed auguri, un sorriso sincero

, chiudiamo il post, stavolta davvero:

buon Natale alla nostra città “mai doma”

e a chi la critica, ma in fondo la ama