IL TERAMESE - 224

Si sveglia Teramo,
apre il telefono piano, 
“Buongiorno Teramo”,
scrive il sindaco urbano. 

Foto col sole, la piazza, il sorriso,
 la città si alza… o almeno lo ha deciso.
Passa la giornata tra post e riunioni,
 parole rotonde, solenni visioni. 

Ogni problema ha un futuro migliore, 
purché sia insieme, lo dice a ogni ora.
“E andiamo insieme verso il futuro”,
 lo scrive convinto, lo dice sicuro.

 Non dice però dove, né quando partire
, ma l’importante si sa, è semrpre postare.
Scende la sera, Teramo sbadiglia,
 il traffico ancora fa un po’ di guerriglia.

 Lui guarda lo schermo,
riflette un istante,
 e parte il rito, ormai costante:
“Buonanotte Teramo”, foto col lampione,
 stesso tono pacato, stessa espressione.
 La città va a dormire, domani si vedrà
, con lo stesso futuro che ripartirà.

Tra un buongiorno e una notte,
il tempo è passato,
 il futuro promesso
è ormai rimandato. 

Noi intanto scriviamo,
con pungente ironia,
 ma oggi saremo buoni
… e così sia

Tra luci ed auguri, un sorriso sincero
, chiudiamo il post, stavolta davvero:
 buon Natale alla nostra città “mai doma”
 e a chi la critica, ma in fondo la ama 