IL TERAMESE - 262

E niente: nel sistemare i cartelli della nuova circolazione nella zona di Porta Melatina - Porta Madonna, ne hanno imbullonato uno su una chiesa del Duecento, quella di Sant'Antonio. Eppure, gli uffici della Soprintendenza sono proprio lì... ma magari non avranno fatto caso al magnifico "rispetto" mostrato nei confronti dell'antica struttura. Chissà perché l'hanno proprio dovuto imbullonare, forse dovendo sistemare 79 nuovi cartelli...avevano finito i pali... È tutto molto bello.





