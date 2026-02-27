IL TERAMESE - 287

E niente: nel "Teramese" di ieri abbiamo pubblicato la foto di due sacchi dell'immondizia sotto la lapida, in largo Pomilio (tra via Giacomo Paladini e via Vittorio Veneto). Evidentemente, la cosa è piaciuta, visto che poche ore dopo le buste sono diventate cinque e quella bianca è stata addirittura offerta dal Comune di Teramo, che probabilmente non sapeva dove buttare la carta.. è tutto molto bello...

