IL TERAMESE - 290

E niente, su viale Bovio prima degli asfalti c'erano dei paletti nella parte finale del marciapiede ( lato ufficio postale) che garantivano un minimo di sicurezza per i pedoni che, dalle scalette di via Turati, andavano verso il viale. Purtroppo da oltre un anno tali paletti sono stati rimossi, con la conseguenza che le auto parcheggiano a ridosso del muro del vecchio serbatoio del Ruzzo, ostruendo il percorso pedonale e quindi anziani e bambini sono costretti a passare quasi sulla strada . È tutto moltl bello.