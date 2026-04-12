IL TERAMESE - 328



E niente, una volta questa era un'edicola. L'aveva aperta il nostro amico Armando Centore, e l'aveva lasciata per iniziare un percorso che l'avrebbe portato, per una di quelle curiose vicende della vita, a far parte di un'avventura che avrebbe scritto una pagina irripetibile e straordinaria del giornalismo teramano, con la nascita del mensile Il Cittadino e poi del quotidiano la Città. Dopo Armando, altri gestirono questo "tempietto" dell'informazione, prima che la carta cedesse il passo al web. Oggi è così, abbandonata e perduta, testimonianza silenziosa di un tempo passato e di un mestiere cambiato. E, per noi, di un compagno di viaggio indimenticabile. No, non è tutto molto bello. Oggi no.







