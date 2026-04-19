IL TERAMESE - 335





E niente, oggi un pizzico di poesia: dalle 10:00 in poi, Roseto vestirà il suo cielo di aquiloni, per la prima edizione di "Una marea di aquiloni", tra il Lido Ahmar, il Lido Scirocco e il Lido Orsa Minore. Non si tratterà di una semplice esibizione, ma di una vera e propria immersione nella cultura del volo. Passeggiando, i visitatori potranno ammirare le geometrie degli aquiloni statici che faranno da cornice alle evoluzioni degli aquiloni acrobatici. A rendere lo scenario ancora più magico contribuiranno le grandi figure gonfiabili che saranno posizionate sulla spiaggia. Il cuore pulsante della manifestazione sarà il coinvolgimento diretto dei più piccoli e delle famiglie. Attraverso un laboratorio gratuito di costruzione, i bambini potranno trasformarsi in piccoli artigiani, assemblando il proprio aquilone con carta, stecche e spago. Una volta terminata la creazione, non resterà che correre verso la riva dove la scuola di volo presente sull'arenile guiderà i neo-piloti nei loro primi decolli. È tutto molto bello.