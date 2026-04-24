IL TERAMESE - 340



Non è passata certo inosservata, ieri, tra le pieghe del cerimoniale dell’inaugurazione della Fiera dell’Agricoltura, la presenza dell’ex assessore Valdo Di Bonaventura. Un po’ perché si stava dedicando al posizionamento di cartelli che vietassero di “dare pane ai cigni” del laghetto, ma soprattutto per una certa distante freddezza con tutti i componenti dell’amministrazione passata e futura. A cominciare dal Sindaco. Insomma, quello che molti (quorum lo stesso Valdo) consideravano un possibile rientro in Giunta… sembra ormai tramontato.