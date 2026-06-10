IL TERAMESE - 387



E niente: Antonella Ballone è stata rieletta, all’unanimità, Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso. Antonella è teramana. Eppure, tra i commenti, pubblici e privati, che pure sono stati numerosissimi, non ci sembra di aver letto quelli delle istituzioni teramane… Sindaco in testa… Nessuna. È vero: la Ballone è di Forza Italia, ha sfiorato nelle fila azzurre l’elezione all’Europarlamento, ma questo non ne cancella le origini e l’appartenenza. Un “Complimenti alla nostra concittadina…” non è un documento politico, ma una pennellata di stile. È tutto molto bello.