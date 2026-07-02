IL TERAMESE - 508





E niente: quando arriva la pista ciclabile, a Teramo si scatena la polemica. Questa volta al centro delle proteste c'è San Nicolò a Tordino, dove davanti alla Ca.Fè, lo spazio multiculturale che ospita attività sociali, culturali e ricreative, la realizzazione del percorso ciclabile ha praticamente dimezzato i posti auto disponibili. Anzi: più che dimezzato. Una scelta che sta creando disagi sempre più evidenti. A lamentarsi sono innanzitutto i residenti della zona, costretti ogni giorno a fare i conti con la cronica mancanza di parcheggi, ma anche le tante persone che frequentano il centro multiculturale: famiglie, anziani, associazioni, ragazzi e partecipanti alle iniziative. Il paradosso, secondo molti cittadini, è evidente. Da una parte si riducono drasticamente gli spazi destinati alle auto in nome della mobilità sostenibile; dall'altra, però, la pista ciclabile viene utilizzata da un numero esiguo di biciclette. Una situazione che alimenta interrogativi sull'effettiva utilità di un'infrastruttura che, almeno in questo tratto, appare molto più impattante sulla viabilità e sulla sosta che non realmente funzionale agli spostamenti in bici. È l'ennesimo capitolo di una discussione che a Teramo va avanti da anni. Ogni nuovo tratto di ciclabile finisce infatti per dividere l'opinione pubblica tra chi considera indispensabile investire sulla mobilità dolce e chi, invece, ritiene che le opere siano state realizzate senza un'adeguata pianificazione, sacrificando parcheggi, carreggiate e accessibilità. Il caso di San Nicolò rischia così di diventare un nuovo simbolo di questo scontro. Perché se è vero che incentivare l'uso della bicicletta rappresenta un obiettivo condivisibile, è altrettanto vero che, in una città dove gli spostamenti su due ruote restano ancora limitati, eliminare decine di posti auto significa scaricare il peso della scelta su residenti e utenti. È tutto molto bello.

Sotto: la foto del "prima" della ciclabile.