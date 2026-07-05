IL TERAMESE - 511



E niente, non ce ne vorrà sua Santità Leone XIV, ma il Papa al quale facciamo riferimento non è lui, ma è una Papa, ovvero Valentina, consigliera comunale di Maggioranza (ma molto polemica con la Maggioranza) proprietaria della macchina parcheggiata in malo modo in pieno Centro Storico, a ridosso delle logge del vecchio Municipio. Lungi da noi il giudizio: siamo tra quelli che considerano la parcheggiata di straforo, a Teramo, una sorta di legittima difesa contro gli assurdi costi delle strisce blu, ma questa foto fa notizia perché ieri, con una certa velocità, ha fatto il giro di tutta la chat della Maggioranza, ripostata e commentata, fino a quando un'assessora - che evidentemente non ha alcuna affinità ... "papale" - l'ha fatta arrivare anche ad un suo amico consigliere di Minoranza... È tutto molto bello