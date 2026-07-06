IL TERAMESE - 512



E niente: le consultazioni per il nuovo rimpasto di Consiglio e di Giunta, dovevano cominciare venertdì. Poi, un po' il week end che si avvicina, un po' la gente che s'allontana e va al mare, un po' che le idee sono tante da sembrare troppe, un po' che tutti vogliono capire chi fa cosa... alla fine è stato rimandato tutto di una settimana. Nell'attesa, tra i big della politica locale, serpeggia una certa malcelata sfiducia. È tutto molto bello.





Nella foto esclusiva: il consigliere regionale Sandro Mariani e il pesidente della Provincia Camillo D'Angelo, in un momento di acceso confronto sulle stategie gianguidiche