IL TERAMESE - 516





E niente: un tempo era una scuola, questa vecchia costruzione a Villa Pavone, Adesso, diventerà una vera e propria infrastruttura sociale, con la realizzazione di un "...centro servizi dedicato alla cittadinanza per il contrasto alle povertà che garantirà, in sinergia tra Comune ed enti del terzo settore, un presidio sociale fondamentale con servizi dedicati alla generalità della comunità teramana, tra i quali un internet point, una ludoteca, spazi per le associazioni e servizi pubblici dedicati ai cittadini che vivono situazioni di deprivazione materiale e marginalità tra i quali accoglienza, ascolto, attività di accompagnamento all’autonomia attraverso percorsi multidimensionali, educatori ed assistenti sociali, distribuzione di posta per i residenti presso l’indirizzo comunale, mediazione culturale, consulenza, un servizio mensa...". È tutto molto bello