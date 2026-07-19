IL TERAMESE - 425



E niente: c'è una famiglia teramana che, con l'arrivo dell'estate, si sente letteralmente sotto assedio. Succede in via Discesa San Giuseppe, dove i residenti puntano il dito contro un vecchio lavatoio in stato di abbandono, ritenuto il luogo ideale per la proliferazione delle zanzare. Secondo il racconto dei cittadini, il problema sarebbe stato segnalato già nelle scorse settimane al Comune. Dopo il sopralluogo, gli operai sono effettivamente intervenuti, ma soltanto per ripulire la strada, senza mettere mano all'area indicata come origine dell'infestazione. Il risultato? La carreggiata è tornata decorosa, ma le zanzare continuano a regnare sovrane. «La sera non possiamo nemmeno aprire le finestre e stare qualche minuto all'aperto è diventata un'impresa», raccontano i residenti, convinti che finché non verrà bonificato il vecchio lavatoio il problema resterà irrisolto. Ora la famiglia lancia un nuovo appello al Comune, chiedendo un intervento mirato sull'area incriminata prima che l'estate trasformi definitivamente la zona in un paradiso... ma solo per le zanzare. È tutto molto bello