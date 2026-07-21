IL TERAMESE - 428



E niente: a Villa Mosca il Comune ha rifatto la segnaletica orizzontale in via Fratelli Rosselli. Linee bianche perfette, dritte come un righello. Talmente perfette da occupare tutta la carreggiata, senza concedere nemmeno un centimetro a chi si sposta a piedi o in bicicletta. Lo spazio per camminare è stato ottimizzato... eliminandolo. C'è da riconoscere una certa coerenza progettuale: niente marciapiede, niente corsia ciclabile, niente dubbi. Se incontri un'auto, la soluzione è semplice: spera che ti abbia visto. È tutto molto bello