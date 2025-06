TELE RIVEDI / ERA TERAMO, MA TERAMO COM'ERA? (1990)



Com’era Teramo? La domanda i teramani se la sono posta più volte nel corso degli anni e ogni volta hanno retrodatato il tempo di riferimento, in una continua serie di rimpianti. Ogni volta il tempo felice si è spostato nel ricordo e quando il presente è diventato passato è stato rimpianto, mentre nell’attualità veniva criticato. Fare domande alla gente tra la gente oggi no si fa più, a Verde TV si faceva e spesso e gi intervistati dicevano la loro, ciascuno dal punto proprio di osservazione, con un pizzico di nostalgia per una Teramo che non c’era più. Nel ricordo tutto s’abbelliva, anche il tempo della guerra già abbastanza lontana. Ma, in fondo, era la gioventù che veniva rimpianta.

ELSO SIMONE SERPENTINI