TELE RIVEDI / GIACOBBO TRA "LLESCICÒNE" E "ARIA DE LU NEVONE"

Giacobbo invita un amico a stare attento, come niente può pigliare “nu llescicòne” e così può ritrovarsi “dantre ‘nu fonne de lette”. E’ meglio tenere le gambe sane che rotte. Bisogna ringraziare Dio, “perché putève jè pegge”. Racconta che quando si è alzato il giorno prima ha sentito subito “l’aria de lu nevòne”. La neve “quande fa li ranzùle attacche bbone”, “’nze ne perde ‘na hocce, ‘nu zocche”, “quande ‘ncumince a nangue ‘nghe li flucche, sì che ce vo azzàrse de nu palme”. Il monologo-dialogo prosegue, ma l’amico “allèsciche” e Giacobbo gli dice “te l’avè dòtte”. Tra l’altro, l’amico non porta più “li bannatèlle sotte li a scarpe”. Chi te le dà oggi “le bannatèlle”? “Mantì, ‘nna llescecà” ammonisce ancora Giacobbo, che parla di uno che è cascato a Roma, o Rimini, lo ha sentito dire, ma a lui che importa? Sono “li jurne de la merle”, anzi sono passati alcuni giorni e racconta della popolare leggenda dei giorni della merla, diventatai nera per i fumi dei camini. “Facève frodde prime? Dapù peggio padre”. E la merla si era riparata sopra un camino e diventò nero da bianca che era. Non la riconoscevano per il cambiamento di colore e nessuno le dava da mangiare. Ma poi nero è il merlo maschio, che ha il becco giallo. Uno di questi giorni “lo fa cardinale” e lo fa finire “dontre la sartanje”. “Attente merle, ca la fratte è corte”. E lui lo aspetta, dove vuole andare a finire? Sopra un tavolino in mezzo alla polenta deve finire. “Quande una la pulènte la te’, ce te là merle là ‘mmezze, po’ nangue quande je pare e cchiù nangue cchiù la pulente è sapurìte”.

ELSO SIMONE SERPENTINI