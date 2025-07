TELE RIVEDI / GIACOBBO E AHUSTINE CHE "PARE CHE 'NGE NE VO' SCÌ LA COCCE DA LU CAPPELLE"

Ahustìne se va ‘rvudènne e Giacobbo gli chiede “Tì perse caccòse? O te corre arrète cacchedìne?”. Gli consiglia, nel secondo caso, di nascondersi “dantre a stallètte de li pecure”, lui lo coprirà, dicendo che devono continuare a corrergli appresso, se lo vogliono raggiungere. “Quande se n’à passìte”, lui gli farà un segno e lui potrà uscire fuori. Però però anche mettere mano “a la varràtte”, “giralle pe’ lu tonne” e “dapù li bbotte ‘nnì vo’ manghe li puverìlle”. Poi ammette. Lo sa lo sa, che non gli corre dietro nessuno, sta scherzando, è “l’influenze che corre”, lo sa perché glielo ha detto “lu jènnere di ‘Ttaviàne”, quello che stava a Roma e “se n’à ‘rmenùte”, faceva il guardiano del carcere, la moglie dice che aveva sempre a che fare “co’ li maldidenti”. Si vede che a Roma c’era troppa umidità e non gli faceva l’aria. Perché “a Rome quanne plòve, ce plove certe gocciolòne…”. L’influenza che va in giro ti acchiappa le ossa, alle ginocchia, le gambe. “t’addebblìsce e te fa girì la cocce”, fa venire “li ‘nterniscìne”. Tanto più che lui cammina sempre con la testa alta, tanto che pare “che ‘nge ne vo’ scì la cocce da lu cappelle”. Giacobbo poi chiede a Hustìne se l’ha plantìte ll’ plantucce” che ha comprato “sàbbete” a Teramo, L’amico gli dice che le ha comperate domenica. Domenica? Ma se a Teramo il mercato si fa di sabato, non di domenica! Ti pare che “li terramìne” stavano aperti la domenica, per quelli “già aè troppe se fatìje lu sàbbate”. Ma Hustìne spiega che domenica c’era a Teramo la fiera. La fiera? Ma la fiera è possibile che “li terramìne” la fa “de dumàneche?”. Sì, conferma l’amico, era la fiera dell’agricoltura. La risposta scioglie Giacobbo in una delle sue giaculatorie irriverenti, in uno spettacolo unico.