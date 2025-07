TELE RIVEDI / PER NON DIMENTICARE TIBERIO CIANCIOTTA

Tiberio Cianciotta. Lo abbiamo ancora nel cuore. Nel servizio di Verde TV del 14 dicembre 1995 si parla del suo funerale e io personalmente dico qualche parola in suo ricordo. Era un uomo speciale, versatile, un maestro, di scuola e di sport. E di giornalismo. Era un amico, leale e sincero. Un giornalista per eccellenza.

Non lo dimentichiamo.

Non possiamo.

ELSO SIMONE SERPENTINI