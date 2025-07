TELE RIVEDI / IL NEVONE DEL 1993...

Sperando di fare cosa gradita ai teramani che in queste notti e in questi giorni di gran caldo faticano a dormire e boccheggiano, riproponiamo una cartolina sonora di una bella nevicata, quella “arcurdèvule” del 3 gennaio 1993. La città venne letteralmente sommersa e le telecamere di Verde TV ne registrarono gli angoli più suggestivi ricoperti dal candido manto. Il ponte San Gabriele è tutto ricoperto, gli alberi e le strade sono biancheggianti così come le piazze, la auto hanno le ruote con la catene. I ragazzi vanno il bob nelle strade in discesa, passano i mezzi spazzaneve un po’ ovunque, compreso il Ponte San Ferdinando. La gente si arrangia con le pale, ma non disdegna il passeggio con i doposci. Non mancano i pupazzi di neve… Quando si dice…. Non ci sono i nevoni di una volta… ora c’è il riscaldamento globale.

ELSO SIMONE SERPENTINI