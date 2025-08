TELE RIVEDI / MAURIZIO MARCOZZI NEL 1992... PRIMA, MOLTO PRIMA DI SPOTIFY



Nella trasmissione “Il cartellone” che andava in onda a VERDE TV non c’era solo Antonio D’Amore con la sua rubrica di cinema, ma anche Maurizio Marcozzi, con la sua rubrica di musica. Parlava di musiche a me sconosciute, di musicisti che non facevano parte del mio panorama. Ma quella televisione dava spazio a tutti, anche ad artisti emergenti… E si parlava anche di un certo Paolo Conte, destinato poi a grandi successi. Qui si ripropone una breve sequenza della trasmissione, andata in onda nel 1992.

ELSO SIMONE SERPENTINI