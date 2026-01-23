TELE RIVEDI / VIAGGIO NELLA TERAMO PERDUTA



In questo frammento di storia televisiva datato 1991, la trasmissione "Era Teramo" trasmessa su Verde TV si trasforma in un suggestivo laboratorio della memoria sotto la guida esperta di "Clem" Cimini. Il conduttore, con la consueta sensibilità che lo contraddistingue, utilizza il supporto di rare e preziose fotografie d'epoca per imbastire un dialogo serrato tra la città di ieri e quella di oggi, interrogandosi con sguardo critico e appassionato sulle trasformazioni che hanno segnato il volto del capoluogo aprutino. Attraverso un sapiente gioco di specchi, "Clem" Cimini mette a confronto gli antichi scorci, fatti di architetture armoniche e angoli ormai scomparsi, con le nuove vedute nate dall'urbanistica moderna, evidenziando non solo i mutamenti strutturali ma anche la perdita di quel tessuto sociale e identitario che le vecchie mura trasmettevano. Il video diventa così un viaggio malinconico ma necessario, dove la fotografia non è un semplice reperto statico, ma un testimone vivente che interroga lo spettatore su cosa sia rimasto dell'anima della vecchia Teramo e su come il progresso abbia spesso ridisegnato i confini del ricordo, lasciando a Cimini il compito di ricucire, attraverso lo schermo, lo strappo tra il passato glorioso della città e la realtà contemporanea degli anni Novanta, inducendoci inevitabilmente a riflettere con una punta di rammarico su quanto ancora, da quel lontano 1991 a oggi, Teramo possa essere ulteriormente cambiata, forse perdendo altri pezzi insostituibili della sua storia millenaria.

ELSO SIMONE SERPENTINI

