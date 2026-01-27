TELE RIVEDI / LA PERDUTA TERAMO DEI GIORNI DI FESTA

Echi di feste in vecchie foto in bianco e nero in una cartolina sonora proposta nel 1991 da Verde TV nella trasmissione "Era Teramo". Un soffio leggero, come il vento che scompigliava le gonne delle donne e i ciuffi dei bambini, riporta indietro il tempo. Nelle vecchie foto di una Teramo che non c'è più, rivivono scorci dimenticati, strade affollate di sorrisi, piazze risuonanti di risate. Ogni scatto è un frammento di gioia, un'istantanea di famiglie riunite. I bambini, con i loro occhi curiosi e i vestiti della festa, corrono liberi, ignari del tempo che vola. Le mani si stringono, gli sguardi si incrociano, in un turbinio di festa che lega generazioni. Sono i giorni speciali, quelli che si facevano attendere, pieni di profumi di cose buone e di attese trepidanti. Un'eco lontana di musiche e voci, di brindisi e racconti, che ancora oggi riscalda il cuore. La Teramo del passato, immortale nei suoi giorni di festa, continua a sussurrare le sue storie, invitandoci a ricordare, a sorridere, a sognare.

ELSO SIMONE SERPENTINI