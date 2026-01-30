TELE RIVEDI / QUANDO AVEVAMO SINDACI ONOREVOLI E UN FUTURO DA IMMAGINARE



Sabato 3 febbraio 1990, le telecamere di VERDE TV documentarono un momento di profonda riflessione politica e civile a Montorio, dove la sezione socialista locale aveva organizzato un convegno per onorare la memoria dell'ex sindaco Sandro Pellanera. Il servizio, pervaso da un'atmosfera di solenne partecipazione, si concentrò sul tema del futuro dei comuni e delle province, proprio mentre il Parlamento dibatteva la riforma degli enti locali. Al centro della tavola rotonda, i relatori approfondirono le sfide di una gestione amministrativa che doveva farsi più snella ed efficiente per allinearsi agli standard europei. Tra gli intervenuti, presero la parola Corradino Di Stefano, senatore e sindaco di Castelli, e Gianni Minzolini, onorevole e guida del comune di Martinsicuro, entrambi impegnati a delineare i rischi e le opportunità di una legislazione che mirava a superare l'instabilità politica del tempo.Accanto a loro, Antonio Centi, nella sua veste di vicepresidente dell'Anci, condivise l'urgenza di definire con maggiore chiarezza le competenze amministrative, ipotizzando persino la necessità di fusioni tra i centri minori. Di Stefano, con tono ammonitore, sottolineò come l'efficacia di ogni norma dipendesse in ultima istanza dalla qualità della classe politica e dalla capacità di evitare derive burocratiche. Il servizio di VERDE TV restituì così l'immagine di una comunità montana vibrante, capace di trasformare il ricordo di un proprio amministratore scomparso, Pellanera, in un'occasione di alto confronto sul destino delle autonomie locali.

ELSO SIMONE SERPENTINI

