TELE RIVEDI / QUANDO NACQUE L'INTERBASKET TERAMO





Teramo 1986: la nascita dell'Interbasket. In un clima di grande entusiasmo sportivo, martedì 21 ottobre 1986, presso il ristorante Tre Galli, veniva festeggiata ufficialmente la nascita di una nuova realtà cestistica teramana: l'Interbasket. Come emerge dalle immagini d'epoca di Teleponte, (21 ottobre 1986) la società era stata voluta da un gruppo di amici desiderosi di offrire ai giovani della città un'alternativa sana e costruttiva attraverso la pallacanestro. Durante la serata, il presidente Santoro illustrò chiaramente come lo scopo principale del sodalizio non fosse soltanto la vittoria sul campo, ma soprattutto l'impegno sociale per tenere i ragazzi lontani dalle insidie che avrebbero potuto offuscare la loro giovinezza. Al tavolo delle autorità sedevano l'assessore allo sport Pierangeli, il quale sottolineava le difficoltà finanziarie e la carenza di impianti per le oltre settanta società sportive operanti sul territorio, e il delegato della federazione Gambini, che ricordava come l'idea fosse nata dall'esigenza di alcuni padri di famiglia di togliere i propri figli dalla strada. Tra i promotori e collaboratori della nuova società figuravano Tombolesi, Di Marco, Del Sordo, Ragusa, Piantini e Rosi, tutti uniti dalla speranza di vedere i propri ragazzi misurarsi nei campionati di Promozione e Juniores. Quel martedì di ottobre segnava così l'inizio di una piccola, ma significativa storia di sport e collettività, nata dall'impegno gravoso di un direttivo che aveva saputo trasformare un'idea estiva in una realtà concreta per la gioventù teramana. Molti dei personaggi che appaiono nel video non ci sono più, ma chi visse quei momenti non li ha scordati.

ELSO SIMONE SERPENTINI

