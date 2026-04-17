TELE RIVEDI / QUANDO LA BANDA PASSÓ… E TERAMO S’EMOZIONÒ



Questo prezioso filmato, intitolato "La banda di Teramo" e curato da Clem Cimini per la rubrica Era Teramo di Verde TV nel 1991, rappresenta una testimonianza storica di straordinario valore per la memoria collettiva della città. Attraverso il recupero di immagini d'epoca e documenti d'archivio, la narrazione ricostruisce l'evoluzione di una delle istituzioni culturali più amate dal popolo teramano, capace di scandire con le proprie note i momenti salienti della vita civile e religiosa locale. Il video mette in luce come la banda non fosse soltanto un insieme di musicisti, ma un vero e proprio simbolo di identità e coesione sociale, capace di portare la musica colta nelle piazze e di formare generazioni di talenti musicali. La conduzione di Cimini guida lo spettatore in un viaggio nostalgico ma rigoroso, evidenziando il legame viscerale tra la cittadinanza e la propria tradizione bandistica, fatta di sacrifici, passione e un senso di appartenenza che ha saputo resistere al trascorrere dei decenni. Rivedere oggi queste sequenze permette di riscoprire i volti, le divise e le atmosfere di una Teramo che trovava nel suono dei fiati e delle percussioni la colonna sonora ideale del proprio quotidiano e delle proprie celebrazioni più solenni, confermando l'importanza del recupero dei materiali radiotelevisivi per la salvaguardia del patrimonio storico cittadino.

ELSO SIMONE SERPENTINI