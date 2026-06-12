TELE RIVEDI / ...QUEI GRADONI DEL VECCHIO STADIO



Era il 5 settembre 1992. Un sabato di fine estate, di quelli in cui l’aria comincia a rinfrescare ma la passione brucia ancora intatta, pronta per l’imminente inizio del campionato. Le immagini di quel vecchio filmato, ingiallite dal tempo ma nitide nella memoria del cuore, ci riportano sul rettangolo verde del vecchio campo sportivo comunale di Teramo.

Vedere i ragazzi in maglia biancorossa correre su quel prato, faticare agli ordini del mister e rincorrere un pallone tra i fumi della polvere e il profumo dell’erba tagliata, evoca una nostalgia profonda, quasi dolorosa. Erano i tempi in cui il calcio a Teramo aveva il sapore autentico delle cose vere, della domenica da vivere sui gradoni, a ridosso del campo, dove si respiravano il sudore dei giocatori e l’anima di un’intera città. Il "Comunale" non era solo uno stadio: era il palcoscenico dei sogni di generazioni di teramani, un tempio laico di identità e appartenenza.

Oggi, a distanza di decenni, quel glorioso terreno di gioco giace in uno stato di triste e silenzioso disuso. È un impianto ferito, mal ridotto, dove le erbacce hanno preso il posto dei tacchetti e il silenzio ha sostituito i cori della curva. Nonostante i vari e ripetuti proclami di restaurarlo, promesse rimaste troppo a lungo scritte sulla sabbia, il vecchio Comunale resiste come un gigante ferito nel cuore di Teramo. Ma la memoria, come dimostrano queste straordinarie immagini del 1992, non si cancella: sotto la polvere dell’abbandono, batte ancora forte il cuore del tifo biancorosso.

ELSO SIMONE SERPENTINI



