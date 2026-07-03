TELE RIVEDI / COME CAMBIA(VA) 30 ANNI FA LA SANITÀ TERAMANA





Una nuova stagione per la sanità teramana: il monito del PDS. Venerdì 10 maggio 1996, Verde TV nel suo telegiiornale FOCUS inviava un servizio che ci riportaoggi nel cuore di una stagione di profondo cambiamento politico e strutturale, catturando i fermenti legati all'imminente rinnovo dei direttori generali delle Unità Sanitarie Locali da parte della Giunta regionale abruzzese. In questo delicato passaggio, la Federazione di Teramo del Partito Democratico della Sinistra prendeva la parola attraverso il suo segretario, Ernino D'Agostino, il quale firmava una nota dai toni decisi e programmatici per invocare una netta inversione di rotta. Il fulcro del discorso era una disamina severa e priva di sconti nei confronti della gestione uscente della USL teramana, guidata da Angolino Di Francesco. Il giudizio espresso da D'Agostino si traduceva in un'analisi critica impietosa, che fotografava un piano sanitario rimasto privo di concreta attuazione e un'assistenza ospedaliera che, nel tempo, era andata incontro a un progressivo impoverimento. Perfino l'istituzione dei distretti sanitari di base, pensati per avvicinare la cura ai cittadini, veniva denunciata come un'operazione formale, realizzata purtroppo soltanto sulla carta. Davanti a questo scenario, il PDS teramano sceglieve di non contrapporre una candidatura di bandiera, rinunciando a fare nomi propri, ma preferiva richiamare l'esecutivo regionale a un dovere di rigore e trasparenza nella valutazione dei curricula dei candidati. Nelle parole del segretario si avvertiva l'urgenza di scardinare una volta per tutte le vecchie logiche di potere e le influenze delle lobby locali, affinché le nomine fossero guidate esclusivamente da indiscutibili criteri di professionalità e di autonomia decisionale. Il servizio televisivo si chiudeva con un affondo che suonava come un vero e proprio manifesto d'intenti, un appello accorato affinché la salute pubblica cessasse di essere terreno fertile per spartizioni politiche o favoritismi clientelari. Per l'intera coalizione di centro-sinistra, quella della sanità si profilava come la sfida più complessa e decisiva, un banco di prova fondamentale per dimostrare la reale capacità di rinnovamento del governo locale.

ELSO SIMONE SERPENTINI

