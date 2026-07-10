TELE RIVEDI / C'ERANO UNA VOLTA I PROVVEDITORATI...





C’erano una volta i Provveditorati... e c’erano i sindacati della scuola. 12 marzo 1990. Un salto indietro nel tempo di oltre trent'anni ci riporta all'epoca in cui la scuola non era governata da asettici algoritmi ministeriali o da impersonali uffici scolastici regionali, ma dai mitici e temutissimi "Provveditorati agli Studi". In questo servizio d'archivio di VERDE TV, la giornalista Mirella Lelli ci porta dentro le stanze del Provveditorato di Teramo, dove andava in scena un classico della liturgia sindacale della Prima Repubblica: lo scontro frontale tra i rappresentanti dei lavoratori (CGIL, CISL e UIL Scuola) e l'allora provveditore. Il commento del servizio è un piccolo capolavoro di retorica dell'epoca, condito da un'ironia tagliente che oggi, nell'era del politicamente corretto, farebbe sobbalzare più di un portavoce. Il provveditore viene definito «provveditore di nome, ma solo di nome», accusato di aver delegato tutte le sue funzioni a semplici impiegati e di considerare l'istituzione come una sorta di feudo personale, con una gestione definita senza troppi giri di parole «borbonica». Ma il vero tocco di "umorismo burocratico" arriva quando si descrive la situazione dell'ufficio: un luogo trasformato in un «ufficio ingovernabile, o meglio, una serie di uffici tutti ingovernabili, dove ognuno fa da sé, ma non fa per tre». Un caos sovrano dove l'organizzazione scolastica veniva considerata pura "utopia". Visto con gli occhi di oggi, il filmato non è solo la cronaca di una vecchia protesta per un "incidente" con gli operatori dell'informazione, ma un reperto antropologico. Ci mostra un mondo in cui i conflitti si risolvevano (o si esasperavano) attorno a grandi tavoli di legno, tra nuvole di fumo (allora si poteva ancora fumare negli uffici pubblici!), fogli protocollo e l'immancabile piccata ironia della stampa locale. C’erano una volta i provveditori che non "provvedevano"... e c'erano i sindacati che non glielo mandavano a dire. Che fine abbia fatto "quel" provveditore non è dato sapere, ma di certo quel giorno la sua governance non passò decisamente alla storia come un esempio di efficienza.

ELSO SIMONE SERPENTINI

