TELE RIVEDI / QUANDO C'ERANO I RADIOAMATORI

Quando c'erano i radioamatori... Un salto indietro nel tempo, a quando per connettersi con il mondo non serviva un clic sulla tastiera di uno smartphone, ma pazienza, competenza tecnica e un pizzico di magia racchiusa nelle onde corte. Lunedì 5 marzo 1990 andava in onda su Verde TV, all'interno della trasmissione di approfondimento in prima serata "Laboratorio", un'intervista speciale a un personaggio che ha fatto la storia del radiantismo nel nostro territorio: Dario Smaldino, storico radioamatore con il leggendario nominativo I6AEN, nonché indimenticato fondatore e presidente della Sezione ARI (Associazione Radioamatori Italiani) di Roseto degli Abruzzi. In quegli anni, la televisione locale sapeva farsi interprete genuina della vita e delle passioni del territorio. Questa puntata di "Laboratorio" rappresenta oggi un documento d'archivio di straordinario valore sociale e nostalgico. Ospite in studio, Dario Smaldino raccontava con lucida passione e competenza un mondo affascinante che oggi, nell'era di Internet e della messaggistica istantanea globale, rischia di apparire quasi "preistorico" ai più giovani, ma che conserva intatto il suo immenso valore pionieristico. Nelle parole di Smaldino emergeva chiaramente come l'attività radioamatoriale non fosse un semplice passatempo per appassionati di elettronica, ma un vero e proprio servizio sociale. I radioamatori erano spesso le uniche "antenne" capaci di squarciare l'isolamento durante le grandi emergenze nazionali e le calamità naturali, quando i telefoni smettevano di funzionare.

L'intervista restituisce l'emozione della ricerca del contatto ("QSO"), l'attesa della conferma cartacea tramite le storiche cartoline "QSL" spedite da ogni angolo del globo, e quella straordinaria fratellanza eterea che univa persone distanti migliaia di chilometri, superando barriere linguistiche e confini politici nel pieno della Guerra Fredda o subito dopo la sua fine. Rivedere oggi queste immagini non è soltanto un'operazione di amarcord. È un tributo dovuto a un uomo che ha saputo infondere ottimismo, forza di volontà e una passione contagiosa in generazioni di giovani appassionati. Smaldino era convinto che la radio fosse uno strumento di unione e conoscenza reciproca. Non è un caso che ancora oggi la sezione ARI di Roseto degli Abruzzi porti avanti la sua memoria con il prestigioso "Diploma Dario Smaldino I6AEN", un evento che ogni anno vede la partecipazione attiva di migliaia di radioamatori da tutta Italia e dall'estero, a dimostrazione che quel segnale lanciato da Dario nel 1990 non si è mai spento, ma continua a viaggiare sulle frequenze dell'affetto e della memoria. Quello che ripropongo e un documento televisivo da guardare per capire dove è iniziato il nostro presente iper-connesso, e per ricordare con quanta poesia si accorciavano le distanze "quando c'erano i radioamatori".



ELSO SIMONE SERPENTINI

