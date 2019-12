COSTRINGE UNA DONNA A CAMBIARE UN ASSEGNO DA 3MILA EURO, MA L'ARRESTANO IN BANCA

Nel pomeriggio di oggi, una donna di Roseto degli Abruzzi è stata costretta da un pregiudicato ad entrare in un istituto di credito per farsi cambiare un assegno bancario di oltre 3.000 euro. L'intento dell'uomo era quello di farsi poi consegnare l'ingente somma di denaro. Il suo comportamento particolarmente aggressivo verso la vittima, ha attirato l'attenzione degli impiegati della banca, che così hanno allertato immediatamente i Carabinieri di Roseto degli Abruzzi. I militari sono arrivati sul posto in pochi minuti e sono riusciti a bloccare l'operazione bancaria prima del suo compimento. Il pregiudicato, D.P. le sue iniziali, trentenne di Giulianova, è stato quindi arrestato nella flagranza del reato di tentata estorsione. La successiva perquisizione effettuata nella sua autovettura, ha permesso di rinvenire anche una mazza da baseball in legno. L'uomo è stato quindi anche denunciato per porto abusivo di arma impropria. Nella mattinata di domani si svolgerà l'udienza di convalida dell'arresto.