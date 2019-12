Che succede in città? / Video killed the radio star



Queste la parole di una famosa canzone dei The Buggles, gruppo pop-rock famoso negli anni ’70. Le immagini, la televisione, insomma tutto ciò che è di visivo uccide tutte le emozioni e le sensazione che la radio, quindi una canzone può suscitare: emozioni, sensazioni che si rinnovano continuamente, senza mai essere le stesse. Ecco perchè regalare un cd musicale è un’ottima idea; la musica ha un potere unico, come una spugna è in grado di assorbire le emozioni che provi nel momento in cui la senti. Anni dopo, riesce a rilasciare le stesse emozioni e a volte inconsapevolmente, ti ritrovi a piangere, sorridere, sentirti vivo grazie ad emozioni che hai provato in un passato lontano. Natale è un’ottima occasione per regalarsi e regalare due capolavori. Il disco Mina Fossati, un album-evento della cantante italiana Mina e del cantautore Ivano Fossati, appena distribuito da Sony Music, composto da 11 tracce, tutte scritte da Fossati appositamente per Mina. E Note di Viaggio il nuovo disco di Francesco Guccini. La prima parte di un progetto più ampio di disco-raccolta delle sue più belle e indimenticabili canzoni completamente riarrangiate e prodotte da Mauro Pagani e interpretate dalle grandi voci della musica italiana. A Teramo potete trovarli da “Disco boom” in coste Sant’agostino (sotto hotel michelangelo) lo storico negozio di Carlo Caporale, il maggior esperto di dischi tra i negozianti di settore. Un disco è sempre un ottimo regalo, e Disco boom è uno spazio dove la musica è la regina, dove gli esperti possono trovare dischi unici e quelli non esperti, possono farsi guidare alla scoperta di cose nuove. E’ un luogo dell’anima, il punto di riferimento di tutti gli appassionati di Musica e Film, sia come Negozio di Dischi Specializzato che come Store . E' un posto speciale dove la musica la incontri e ci parli, e ti parla. Disco boom è un luogo dove il valore della musica viene espresso e lasciato percepire a chiunque vi si avvicini. E’ un ambiente accogliente, piacevole, buono per un buon disco, una sana chiacchierata... e se vuoi un consiglio chiedi ..decisamente più divertente di amazon e delle recensioni online. Grande preparazione ed esperienza, la musica migliore nelle edizioni più interessanti, Uno dei pochi spazi dove si respira passione vera e competenza, con modalità fuori dalle logiche di mercato. Consigliatissimo. un posto necessario, oltreché bello, 'ché aiuta a mantenere viva la curiosità ed accesa la testa. Oggi si sa, tante persone scaricano musica, ma l'esperienza ultra trentennale nel settore dello Staff ha fatto si che molte persone si siano affidate a loro per un consiglio, per una scelta o per scoprire nuovi generi, perchè la musica è la loro passione e amano consigliare e scambiare idee musicali con ogni persona che entra in contatto con loro. C’è sempre un sottofondo musicale che ci accompagna nelle giornate e non è la musica in quanto tale a regalarci emozioni, ma sono tutti quei pensieri che a volte sono così belli che diventano melodie. La musica è l’unica forma d’arte capace di regalarci emozioni diverse in base al nostro stato d’animo. Scegliere quale cd musicale regalare non è poi così difficile, basterà semplicemente adattarsi a quelli che sono i gusti della persona a cui s’intende regalarlo, si potrà scegliere quindi tra una varietà di cd, passando così dalla musica classica a quella rock, da quella pop a quella jazz, blues, e così via; piuttosto che riferirsi a un singolo cantante o ad una band, straniera o italiana che sia.E se proprio si è all’oscuro sui gusti musicali dell’altra persona si potrà optare per uno di quei cd musicali adatti per creare atmosfera magari per una cena, piuttosto che quelli da utilizzare per rilassarsi. Si tratta inoltre di un regalo piuttosto economico, anche se i prezzi variano molto, è possibile trovare anche delle offerte molto convenienti a 9.90, ma in generale il prezzo è al di sotto dei 20 euro ed è adatto quasi ad ogni occasione!