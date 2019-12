BABBO NATALE ARRIVA DOMENICA A PIANO D'ACCIO, PER I BAMBINI... E NON SOLO

Babbo Natale arriva a Piano d'Accio. Il comitato di quartiere, infatti, domenica pomeriggio dalle 16.00 in poi, incontra tutti i cittadini in piazza Regina Della Pace con il protagonista più atteso delle feste, proprio BABBO NATALE . Ci saranno regali a tutti i bimbi, foto ricordo, cioccolata calda, ma non mancheranno dolcetti e sorprese per i più adulti con giochi e vin brulè. Appuntamento dunque alla casa di Babbo Natale, per passare una bella domenica in allegria e compagnia, in attesa della settimana delle feste.