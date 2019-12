Cosa succede in città? / Simona Molinari a Tortoreto

L’appuntamento che la nostra rubrica sceglie per Venerdì 20 dicembre, è il concerto di Simona Molinari, che presenta il suo nuovo spettacolo live “Sbalzi d’amore”, alle ore 18.30, nell’Auditorium del Centro Congressi del Camping “Salinello” di Tortoreto, tornando a cantare in Abruzzo, dove è cresciuta e si è formata musicalmente. Nata a Napoli ma vissuta a L’Aquila Simona si è avvicinata al mondo della musica sin da giovanissima, iniziando a studiare canto all’età di otto anni, per poi concentrarsi dapprima sulla musica leggera e sul jazz e, in seguito sulla musica classica, fino a raggiungere il diploma al conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila. Dopo alcuni anni trascorsi cantando nei piano bar italiani, nel 2006 partecipa al Premio 25 aprile, ottenendo il riconoscimento come Miglior cantante. Un anno dopo iniziò a collaborare con il produttore Carlo Avarello e nello stesso anno esordisce anche in campo teatrale, con attori del calibro di Michele Placido, Edoardo Siravo e Caterina Vertova. Nel dicembre 2008 vince il concorso Sanremo lab, ottenendo così la partecipazione al Festival di Sanremo 2009. Il brano con cui si presenta è “Egocentrica” che poi verrà inserito nell’omonimo album. A poche settimane dal terremoto dell’Aquila del 2009, registra con il pianista classico Nazzareno Carusi il singolo Ninna nanna, venduto in allegato al quotidiano Libero con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma. A giugno 2010, collabora nuovamente con Ornella Vanoni, che partecipa al brano “Amore a prima vista” entrato in classifica “Top Singoli” nei primi 10 posti. Nello stesso anno vince nella categoria miglior Giovane artista ai Wind Music Awards e, sempre nello stesso anno, riceve per la seconda volta il Premio Lunezia, per la categoria Jazz d’autore per il brano “Amore a prima vista”. A marzo del 2014 partecipa anche al musical Jesus Christ Superstar in cui interpreta il ruolo di Maria Maddalena. Nel 2014 ritorna a Sanremo ma come ospite nel ruolo di accompagnatrice del cantante in gara, Renzo Rubino, nella serata Sanremo Club, cantando “Non arrossire” di Giorgio Gaber. Il 4 dicembre 2015 esce il quinto album dal titolo “Casa mia”, che debutta alla posizione 28 della classifica. In questi anni ha fatto più di 200 concerti in giro per il mondo e partecipato a diverse trasmissioni televisive. L’evento, con il patrocinio del Comune di Tortoreto, vede sul palco anche la Jazz Band con Fabio Colella alla batteria, Fabrizio Pierleoni al basso, al pianoforte Raffaele Pallozzi .La passione per i musical di Broadway, l’amore per jazz e l’improvvisazione, insieme ad una voce dalle sonorità afroamericane costituiscono la cifra stilistica di Simona Molinari, protagonista di un concerto dal taglio autobiografico che ripercorre la carriera di un’artista capace di collezionare prestigiose collaborazioni (Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Renzo Arbore, Massimo Ranieri ecc.) e preziosi riconoscimenti (Premio Mogol, il Premio Carosone, Premio Tenco ecc.). La bella voce del jazz italiano si dividerà tra i brani del nuovo progetto discografico «Sbalzi d’amore», le canzoni del repertorio e i racconti dei primi dieci anni di carriera. Il concerto toccherà le corde più care all’artista, le cui sonorità coinvolgeranno il pubblico attraverso brani resi immortali da grandi signore del blues come Nina Simone, Aretha Franklin, Amy Winehouse, “Natural woman”, “Back to black”, “My baby just cares for me”, “Over the rainbow”, “When you’re smiling”.

Assieme ai grandi successi della sua carriera, “Egocentrica”, “La Felicità”, “Dr. Jekyll Mr. Hyde”, e alle altre canzoni dell’album. Una voce che da sempre viaggia su altezze e intensità inaspettate: jazz e swing, intrisi di tensione espressiva, sono gli ingredienti che scandiscono la sua musica. È proprio l’amore che ha guidato l’artista in questi suoi primi 10 anni di carriera. Amore per la musica ma non solo. Amore per la vita, per il suo pubblico, per il suo team e per la sua storica band: la Mosca Jazz Band, con la quale dividerà il palco anche quest’anno.

Leo Nodari